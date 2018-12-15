У Луганській обл. військові вилучили партію контрабанди на більше півмільйона гривень

Фото: вилучені сигарети (fb.com/pressjfo.news)

Військовослужбовці вилучили більше 20 тис. пачок сигарет

У суботу, 15 грудня, поблизу населеного пункту Трьохізбенка (Луганська область) військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил виявили та вилучили партію контрабандних сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, військові затримали двох місцевих мешканців, які намагалися незаконно перемістити з окупованої території Луганської області контрабандні сигарети. У ході огляду автомобіля, на якому пересувалися затримані, було виявлено 20890 пачок сигарет. Орієнтована вартість вилученої партії складає близько 676 тис. гривень.

"Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи. В даний час вирішується питання щодо реєстрації кримінального провадження за фактом транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів", - зазначили у відомстві.

Крім того, автомобілі та вилучені сигарети були передані співробітникам Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області прикордонники затримали автомобіль, водій якого перевозив партію контрабандних сигарет.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області правоохоронці припинили переміщення контрабанди сигарет на суму близько 2,5 млн гривень.