В Луганской обл. СБУ блокировала контрабанду оружия из зоны ООС в Россию

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

Продолжается досудебное расследование

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Луганской области контрабанду военных средств поражения в страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что житель Марьинки Донецкой области пытался рейсовым автобусом незаконно вывезти в РФ оружие и боеприпасы.

"На международном пункте пропуска "Просяное" правоохранители обнаружили в личных вещах злоумышленника автомат Калашникова АК-74, два магазина к нему, шестьдесят патронов калибра 5,45 мм и две гранаты РГД-5. "Товар" дончанин перевозил в сумке с двойным дном", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ru)

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения.

Напомним, сотрудники СБУ задержали участников организованной группировки, причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием.

Как сообщало РБК-Украина, в Херсонской области правоохранители задержали контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который незаконно продавал патроны и взрывчатку.