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У Херсонській обл. контрактник ЗСУ продавав набої та вибухівку

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 21:46
Фото: вилучені боєприпаси (fb.com / SecurSerUkraine)
Фото: вилучені боєприпаси (fb.com / SecurSerUkraine)

Контрактника затримали після продажу 5 кілограмів пластиду та майже 200 набоїв

У Херсонській області правоохоронці затримали контрактника однієї з військових частин Збройних сил України, який незаконно продавав набої та вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України (СБУ) у Facebook.

Як повідомляється, оперативниками було встановлено, що військовослужбовець незаконно зберігав вибухівку та боєприпаси для продажу. Схованку із засобами ураження зловмисник облаштував у лісосмузі поблизу території військової частини.

Зазначається, що правоохоронці затримали порушника після збуту п’яти кілограмів пластиду та майже двохсот набоїв різного калібру.

"Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії", - повідомили у відомстві.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у харківському метро поліція затримала військовослужбовця, який віз із собою в рюкзаку гранатомет, гранати та електродетонатор. Затриманий виявився 59-річним військовослужбовцем із Запорізької області.

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