В Луганской обл. боевики разместили 22 системы "Град"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

БПЛА ОБСЕ зафиксировал реактивные системы вблизи населенного пункта Хрустальный

Вооруженные формирования РФ и их наемники разместили в Луганской области рядом с населенным пунктом Хрустальный реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", что является грубым нарушением Минских договоренностей линии отвода тяжелого вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Совместного центра и координации в Facebook.

Сообщается, что 22 декабря 2018 БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 22 РСЗО "Град" 122 мм. В пресс-центре напомнили, что в отчетах от 17 и 22 ноября 2018 ОБСЕ уже отмечал скопления боевиками вблизи этого населенного пункта систем залпового огня. Тогда их было 16 и 21.

Также за линией отвода, в постоянном месте хранения тяжелого вооружения в неподконтрольним Украине района Луганской области ОБСЕ зафиксировала отсутствие определенного количества тяжелого вооружения.

"Не хватает 14 единиц самоходных гаубиц (2С1), 10 буксировочных гаубиц (девяти Д-30 "Лягушка", 122-мм и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм), а также четырех единиц РСЗО", - сообщили в СЦКК.

Напомним, ранее СЦКК сообщал, что боевики обстреливают Донецк для дискредитации ВСУ. Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении создание "фейковых" обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения с целью дискредитации подразделений Объединенных сил.