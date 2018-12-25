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В Луганській обл. бойовики розмістили 22 системи "Град"

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 19:44
В Луганській обл. бойовики розмістили 22 системи "Град"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

БПЛА ОБСЄ зафіксував реактивні системи поблизу населеного пункту Хрустальний

Збройні формування РФ та їх найманці розмістили в Луганській області поряд з населеним пунктом Хрустальний реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град", що є грубим порушенням Мінських домовленостей лінії відведення важкого озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Спільного центру та координації в Facebook.

Повідомляється, що 22 грудня 2018 БПЛА моніторингової місії ОБСЄ зафіксував неподалік від Хрустального (колишній Красний Луч) 22 РСЗВ "Град" 122 мм. В прес-центрі нагадали, що у звітах від 17 та 22 листопада 2018 ОБСЄ вже відзначало скупчення бойовиками поблизу цього населеного пункту систем залпового вогню. Тоді їх було 16 та 21. 

Також за лінією відведення, у постійному місці зберігання важкого озброєння у непідконтольному Україні району Луганської області ОБСЄ зафіксувала відсутність певної кількості важкого озброєння.

"Бракує 14 одиниць самохідних гаубиць (2С1), 10 буксирувальних гаубиць (дев’яти Д-30 "Жаба", 122 мм і однієї 2А65 "Мста-Б", 152 мм), а також чотирьох одиниць РСЗВ", - повідомили в СЦКК.

Нагадаємо, раніше СЦКК повідомляв, що бойовики обстрілюють Донецьк для дискредитації ЗСУ. Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження створення "фейкових" обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів вздовж лінії розмежування з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

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