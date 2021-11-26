Под Луганском злоумышленник организовал сбор поборов для перехода границы

Злоумышленник придумал схему для получения денег от лиц, которые пересекали границу возле пункта пропуска "Милово". В свою преступную деятельность он пытался втянуть пограничника. Однако тот доложил о нарушении в установленном порядке.

Преступника задержали во время передачи взятки в размере 6,5 тысячи гривен военному пограничной службы.

Фото: в Луганской области задержали преступника, который давал взятку пограничнику (mvs.gov.ua)

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Старобельской окружной прокуратуры в рамках досудебного расследования по ч.3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.