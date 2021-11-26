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Під Луганськом зловмисник організував збір поборів для переходу кордону

Автор: Іванна Шовкун

На Луганщині за спробу підкупу прикордонника затримали зловмисника. Він організував схему збору поборів з мандрівників за прохід кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зловмисник вигадав схему для отримання грошей від осіб, які перетинали кордон біля пункту пропуску "Милово". У свою злочинну діяльність він намагався втягнути прикордонника. Однак той доповів про порушення в установленому порядку.

Злочинця затримали під час передачі хабара у розмірі 6,5 тисячі гривень військовому прикордонної служби.

Фото: на Луганщині затримали злочинця, який давав хабар прикордоннику (mvs.gov.ua)

Заходи проводились під процесуальним керівництвом Старобільської окружної прокуратури у рамках досудового розслідування за ч.3 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про виявлення прихованої у Чернігівській області, поблизу кордону з Росією та Білоруссю, арсеналу вогнепальної зброї з тепловізорами. Схованку знайшли на території мисливських баз.

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Служба безпеки України