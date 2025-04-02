У Луганській області ЗСУ за допомогою FPV-дронів підпалили ворожу БМП (відео)

У Луганській області бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою двох FPV-дронів підпалили ворожу БМП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Як повідомляється, у Луганській області аеророзвідка вистежила, а пілоти підрозділу БПЛА "Signum" за допомогою двох FPV-дронів підпалили ворожу БМП.
"Підрозділ "Signum" викликає паніку в лавах противника. Пілоти БПЛА стали для ворога справжнім кошмаром, головною причиною втрат не лише техніки, а й живої сили. Вони бачать усе. І завдають ударів там, де ворог вважає себе в безпеці",- йдеться в дописі під відео.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 918 тисяч окупантів.
Зокрема, лише за минулу добу, 1 квітня, втрати російської армії склали 1410 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 10 танків, 24 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 43 дрони та іншу техніку ворога.
Також сьогодні стало відомо, що українські оператори дронів "вполювали" рідкісну військову техніку росіян - бронетранспортер РХМ-4 неподалік Часового Яру. Бронемашину знищили разом зі штурмовиками.
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