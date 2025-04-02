У Луганській області ЗСУ за допомогою FPV-дронів підпалили ворожу БМП (відео)

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 918 тисяч окупантів.

Зокрема, лише за минулу добу, 1 квітня, втрати російської армії склали 1410 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 10 танків, 24 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 43 дрони та іншу техніку ворога.

Також сьогодні стало відомо, що українські оператори дронів "вполювали" рідкісну військову техніку росіян - бронетранспортер РХМ-4 неподалік Часового Яру. Бронемашину знищили разом зі штурмовиками.

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