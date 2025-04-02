В Луганской области ВСУ с помощью FPV-дронов подожгли вражескую БМП (видео)

В Луганской области бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Как сообщается, в Луганской области аэроразведка выследила, а пилоты подразделения БПЛА "Signum" с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.
"Подразделение "Signum" вызывает панику в рядах противника. Пилоты БПЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг считает себя в безопасности",- говорится в сообщении под видео.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 918 тысяч оккупантов.
В частности, только за минувшие сутки, 1 апреля, потери российской армии составили 1410 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 10 танков, 24 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 43 дрона и другую технику врага.
Также сегодня стало известно, что украинские операторы дронов "поймали" редкую военную технику россиян - бронетранспортер РХМ-4 неподалеку Часового Яра. Бронемашину уничтожили вместе со штурмовиками.
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