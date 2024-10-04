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В Луганській області згоріло ціле село, окуповане вже понад 10 років

Фото: голова Луганської ОВА Артем Лисогор (facebook com odalug)
Автор: Наталія Гурковська

У Луганській області повністю згоріло село Устинівка. Воно було окуповане росіянами понад 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Через бездіяльність окупаційної влади і пожежників в так званій "ЛНР" вогнем знищено ще одне селище - Устинівка, яке у Довжанській громаді", - розповів він.

За словами голови ОВА, за понад 10 років окупації в населеному пункті не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи.

"Не спостерігали селяни і приїзду рятувальників, коли палали хати. Про спалені села загарбники не згадують у власних ЗМІ - не пишуть про згорілу Христофорівку, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії", - констатував Лисогор.

Не перший випадок

Днями повідомлялося, що лісова пожежа у Харківській області знищила ціле селище. Внаслідок масштабної пожежі четверо людей згоріли живцем.

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ЛуганськПожежаВійна в Україні