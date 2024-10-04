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В Луганской области сгорело целое село, оккупированное уже более 10 лет

Фото: глава Луганской ОВА Артем Лысогор (facebook com odalug)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области полностью сгорело село Устиновка. Оно было оккупировано россиянами больше 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Из-за бездействия оккупационных властей и пожарных в так называемой "ЛНР" огнем уничтожен еще один поселок - Устиновка, который в Довжанской общине", - рассказал он.

По словам главы ОВА, за более 10 лет оккупации в населенном пункте не видели ни одной единицы специальной техники, которая выполняла бы превентивные мероприятия.

"Не наблюдали селяне и приезда спасателей, когда горели дома. О сожженных селах захватчики не упоминают в собственных СМИ - не пишут о сгоревшей Христофоровке, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии", - констатировал Лысогор.

Не первый случай

На днях сообщалось, что лесной пожар в Харьковской области уничтожил целый поселок. В результате масштабного пожара четверо людей сгорели заживо.

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