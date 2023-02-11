У Луганській області затримали колаборанта, який ремонтував техніку армії РФ

"Місцевий житель від початку повномасштабного російського вторгнення надавав допомогу окупаційним військам РФ. Після захоплення села він добровільно розселяв військовослужбовців ворожої армії у власному та сусідніх будинках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік допомагав незаконним збройним формуванням так званих "Л/ДНР" у просуванні у Луганській області. Чоловік добровільно погодився ремонтував ворожі БТРи, бойові та легкові машини, що використовувалися проти ЗСУ.

"Під час окупації він на власному автомобілі перевозив особовий склад армії агресора до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей. Також неодноразово залучався до завантаження боєприпасів на складах в Невському та сусідньому селі Макіївка", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці виявили чоловіка під час стабілізаційних заходів та повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.