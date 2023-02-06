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У Луганській області правоохоронці ідентифікували ще чотирьох організаторів "референдуму"

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Луганська область, Понеділок 06 лютого 2023 18:27
У Луганській області правоохоронці ідентифікували ще чотирьох організаторів "референдуму" Фото: У Луганській області правоохоронці ідентифікували ще чотирьох організаторів "референдуму" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили ще чотирьох колаборантів, які займались організацією незаконного "референдуму" у Луганській області. Їм висунули підозри у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що двоє мешканців Луганська, "обрані" з листопада 2018 року так званими "депутатами Народної ради "ЛНР" ІІІ скликання", голосували за прийняття псевдозакону щодо "референдуму". Вже надалі вони публічно закликали мешканців тимчасово окупованої території Луганської області до проведення та участі у незаконному "референдумі".

"Ще двоє жителів Луганської області в середині вересня 2022 року взяли участь в організації та проведенні "референдуму" на території Луганська та міста Кремінна. Підозрювані обійняли посади так званих "голів територіальних виборчих комісій", - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що фігуранти проводили агітаційні заходи, створювали "реєстри" виборців, збирали так звані "бюлетені", підраховували їх та оформляли "протоколи". Незаконний "захід" за їх участю відбувався безпосередньо за місцем розташування територіальної виборчої комісії та в приміщенні одного з місцевих університетів.

Всім чотирьом особам висунуті підозри за наступними статями КК України:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110);
  • Колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1).

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Також ми писали, що правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні "референдуму" в Луганській області.

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