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В Луганській області українські військові звільнили 12 населених пунктів

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Луганській області українські військові звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів. Також у регіоні на лінії фронту ініціатива багато в чому на боці бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що РФ після провалу стратегічних планів у війні проти України зі спробою взяти Київ та поразок на кількох головних напрямках - зокрема, на Харківському, Лиманському та Херсонському - хоче хоч десь, на тактичному рівні, здобути перемогу. Зокрема, знову спробувати вийти на адмінкордон Луганської області.

"Оскільки впродовж усієї війни та навіть раніше одним із наративів російської пропаганди звучало "звільнення народу Донбасу", невідомого нікому раніше, то зрозуміло, що вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І, отже, якби вони вийшли на ці кордони, вони б і далі захотіли захопити повністю Запорізьку область", - каже Череватий.

Також прес-офіцер звернув увагу, що окупанти, маючи великі сили на східному фронті, на Донбасі, понад 4 місяці не можуть прорвати оборону навіть у районі Бахмута та Авдіївки.

"Звичайно, що це вимагає зосередження наших зусиль. Більше того, в Луганській області ворог вже зазнає поразку. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", - розповів спікер.

Раніше у Східному угрупуванні військ ЗСУ зазначили, що операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою - на цьому напрямі російські загарбники зміцнилися та встигли підготуватися в інженерному плані.

Також додамо, контрнаступальна операція ЗСУ тут триває, і бої на цьому напрямі точаться постійно, зокрема, на лінії Сватове - Кремінна.

Нагадаємо також, що 13 листопада стало відомо про відновлення українськими військовими контролю над селом Макіївка Луганської області.

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