Рух ЗСУ до Сватового та відхід окупантів з Олешок: карти боїв

Українські військові в Луганській області ведуть контрнаступальні дії вздовж лінії Сватове - Кремінна, на Донбасі тривають запеклі бої, а на півдні країни російські окупанти виводять свої сили із зони досяжності артилерії ЗСУ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Сватівський напрямок

Сили Оборони України 19 листопада продовжували контрнаступальні дії на всій лінії Сватове-Кремінна.

У Міноборони РФ заявили, що російські сили відбивали атаки українських військ у напрямках н.п. Світове.

За словами російських "воєнкорів", ЗСУ проводили штурми ворожих позицій у Червонопопівці. Також українські бійці ведуть бої в районі Куземівки (приблизно 13 км на північний захід від Сватового) та в Новоселівці.

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти обстріляли населені пункти вздовж лінії фронту Сватове-Кремінна.

Ситуація на Донбасі

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на повідомлення про великі втрати. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки противника на Білогорівку та Зеленопілля на північний схід від Бахмута та Кліщіївку на південний захід від Бахмута.

Як стверджували російські "воєнкори", війська РФ продовжували атакувати українські позиції в районі Спірного, Верхньокам'янського та Білогорівки, всі поблизу траси Т1302.

Геолокаційні кадри показали, що українські сили зберігали свої позиції біля Майорська (приблизно за 20 км на південний схід від Бахмута), хоча російські офіційні особи раніше заявляли про свій контроль над цим населеним пунктом ще 13 листопада.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що близько 500 поранених військовослужбовців РФ прибули до шпиталів Горлівки з Майорського напрямку, що свідчить про великі втрати російських військ на цій ділянці лінії фронту, зазначають аналітики. Проте російські блогери стверджують, що війська РФ захопили південну частину траси Т0513, яка розпочинається у Майорську.

19 листопада російські війська продовжували наступ на захід від Донецька та навколо Авдіївки. ЗСУ зупинили наступ противника на Водяне (приблизно 8 км на захід від Авдіївки) та Новомихайлівку (приблизно 30 км на південний захід від Донецька).

Російські джерела стверджували, що сили РФ продовжували штурмові операції поблизу населених пунктів Водяне, Первомайське (приблизно за 4 км на північний захід від Водяного) і нібито витіснили ЗСУ з їхніх позицій на околицях н.п. Невельське (приблизно за 7 км на південний захід від Водяного). Російські та українські війська продовжували вести артилерійські бої на південний захід від Донецька та у східній частині Запорізької області.

"Південна вісь"

Окупанти 19 листопада продовжували вживати оборонних заходів і вести обстріл на схід від річки Дніпро у Херсонській області. Як заявили в Оперативному командуванні "Південь", загарбники продовжують займати оборонні позиції на схід від річки Дніпро та виводять свої сили із зони досяжності української артилерії.

Російський блогер стверджував, що війська РФ розпочали відхід з Олешок, на південь від Херсона, на лівому березі Дніпра. Російські та українські джерела повідомили про вибухи на острові Карантинний на південний захід від Херсона, приписуючи це ударам по складу пального.

Також інтервенти продовжували обстріл районів на правому (західному) березі Дніпра, зокрема Херсона, Антонівки, Козацького та Чорнобаївки.

Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ та військовим об'єктам на південь від Дніпра. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили завдали удару по району зосередження російських військ у Михайлівці, за 38 км на південь від міста Херсон на трасі R57, ліквідувавши 60 окупантів і поранивши 70. В ОК "Південь" інформують про удар ЗСУ по скупченню ворожих сил на Кінбурнській косі, внаслідок чого 7 загарбників загинули та 2 одиниці бронетехніки були знищені.

Російські сили продовжували зміцнювати райони навколо наземних комунікацій на півдні України, борючись із частковою втратою можливості використання мосту через Керченську протоку. Є дані про те, що окупаційні адміністрації змушують мирних жителів копати окопи та будувати оборонні споруди поблизу Мелітополя.

Російські джерела висловлювали постійне занепокоєння тим, що українські сили концентруються вздовж лінії фронту у Запорізькій області для контрнаступу у бік Мелітополя.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що ЗСУ можуть увійти в Крим до кінця грудня. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські сили намагаються компенсувати втрату мосту через Керченську протоку та опублікував кадри пробки вантажних автомобілів у Маріуполі.

Війська РФ 19 листопада продовжували обстріл на захід від н.п. Гуляйполе, а також у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Російські та українські джерела повідомили, що інтервенти завдали удару по заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі за допомогою зенітних ракет та безпілотників-камікадзе.

Також російські війська завдали ударів по Очакову Миколаївській області зенітними ракетами, а по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області били з артилерії та РСЗВ.