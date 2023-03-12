В Луганській області росіяни втрачають новітні танки Т90, тому повертаються до старих моделей

Російські військові через значні втрати військової техніки повертаються до використання старих танків на Кремінському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Росіяни накопичили резерви, техніку, боєкомплекти у Луганській області. За словами, Гайдая, українські війська потрохи знищують ворожі резерви при наступах, які проходять щоденно на Сватово-Куп'янському напрямку, у напрямках Кремінної та Лиману, а також у Білогорівці.

Окупанти постійно намагаються продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною.

Гайдай також повідомив, що росіяни кинули новітні танки Т90 на Кремінський напрямок, і за два тижні знову повертаються до Т72, оскільки "дев'яності" закінчуються. Це відбувається завдяки роботі українських захисників зі знищення російської техніки.

Нагадаємо, загарбники намагаються знайти слабку ділянку в українській обороні у Луганській області.

До того ж, росіяни глушать зв'язок і закривають міста в окупованій частині Луганської області.

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