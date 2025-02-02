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У Луганській області РФ розміщує війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми, - ЦНС

Фото: ворог прикривається мирним населенням (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти продовжують використовувати місцеве населення та об'єкти критичної інфраструктури у своїх військових цілях. Черговий злочин зафіксовано у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк. Крім того, у найбільш населених квартал росіяни розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ.

"Таким чином, російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що використання місцевого населення та об'єктів критичної інфраструктури у військових цілях - є воєнним злочином и злочином проти людяності.

"Всі винні будуть виявлені та притягнуті до відповідальності", - резюмував ресурс.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські окупаційні війська стали розміщувати свій особовий склад у медзакладах, які в окупації на сході України. Причиною стали щоденні втрати солдатів.

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