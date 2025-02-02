У Луганській області РФ розміщує війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк. Крім того, у найбільш населених квартал росіяни розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ.

"Таким чином, російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що використання місцевого населення та об'єктів критичної інфраструктури у військових цілях - є воєнним злочином и злочином проти людяності.

"Всі винні будуть виявлені та притягнуті до відповідальності", - резюмував ресурс.