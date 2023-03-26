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В Луганской области пограничники и артиллеристы уничтожили позицию оккупантов (видео)

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Луганск, Воскресенье 26 марта 2023 12:11
В Луганской области пограничники и артиллеристы уничтожили позицию оккупантов (видео) Фото: защитники показали, как уничтожили в Луганской области позиции оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники вместе с артиллеристами уничтожили в Луганской области позицию оккупантов и ликвидировали двух россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Защитники отмечали, что аэроразведка пограничников во время работы заметила позицию оккупантов с многоцелевым транспортером. Координаты передать артиллеристам ВСУ.

Украинские военные сразу попали в цель и уничтожили российскую мотолыгу и двух оккупантов.

Напомним, украинские защитники за последние сутки уничтожили 660 оккупантов и 15 танков врага.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ 25 марта сбили два разведывательных беспилотника оккупантов.

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