В Луганской области пограничники и артиллеристы уничтожили позицию оккупантов (видео)

Пограничники вместе с артиллеристами уничтожили в Луганской области позицию оккупантов и ликвидировали двух россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Защитники отмечали, что аэроразведка пограничников во время работы заметила позицию оккупантов с многоцелевым транспортером. Координаты передать артиллеристам ВСУ.

Украинские военные сразу попали в цель и уничтожили российскую мотолыгу и двух оккупантов.

Напомним, украинские защитники за последние сутки уничтожили 660 оккупантов и 15 танков врага.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ 25 марта сбили два разведывательных беспилотника оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .