В Луганській області правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох організаторів "референдуму"

"За даними слідства, у вересні 2022 року п’ятеро мешканок Луганської області брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованій території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє з них - жительки міста Лисичанськ. Вони були так званими "членами дільничних виборчих комісій" в місті, а одна очолила таку "комісію" та залучала до протиправної діяльності інших осіб.

"Ще двоє підозрюваних - мешканки смт Станиця Луганська, були так званими "членами територіальних виборчих комісій". Фігурантки особисто складали списки виборців, видавали так звані "бюлетені" для "голосування", вели їх підрахунок та складали "протоколи" голосування", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці оголосили їм про підозри за наступними статтями кримінального кодексу України: