В Луганской области правоохранители идентифицировали еще пятерых организаторов "референдума"

"По данным следствия, в сентябре 2022 года пять жительниц Луганской области участвовали в организации и проведении псевдореферендума на оккупированной территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три из них - жительницы города Лисичанск. Они были так называемыми членами участковых избирательных комиссий в городе, а одна возглавила такую комиссию и привлекала к противоправной деятельности других лиц.

"Еще двое подозреваемых - жительницы пгт Станица Луганская, были так называемыми "членами территориальных избирательных комиссий". Фигурантки лично составляли списки избирателей, выдавали так называемые "бюллетени" для "голосования", вели их подсчет и составляли "протоколы" голосования", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители объявили им о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: