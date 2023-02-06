У Луганській області правоохоронці ідентифікували ще чотирьох організаторів "референдуму"

Правоохоронці зазначають, що двоє мешканців Луганська, "обрані" з листопада 2018 року так званими "депутатами Народної ради "ЛНР" ІІІ скликання", голосували за прийняття псевдозакону щодо "референдуму". Вже надалі вони публічно закликали мешканців тимчасово окупованої території Луганської області до проведення та участі у незаконному "референдумі".

"Ще двоє жителів Луганської області в середині вересня 2022 року взяли участь в організації та проведенні "референдуму" на території Луганська та міста Кремінна. Підозрювані обійняли посади так званих "голів територіальних виборчих комісій", - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що фігуранти проводили агітаційні заходи, створювали "реєстри" виборців, збирали так звані "бюлетені", підраховували їх та оформляли "протоколи". Незаконний "захід" за їх участю відбувався безпосередньо за місцем розташування територіальної виборчої комісії та в приміщенні одного з місцевих університетів.

Всім чотирьом особам висунуті підозри за наступними статями КК України: