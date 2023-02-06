RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области правоохранители идентифицировали еще четырех организаторов "референдума"

Фото: В Луганской области правоохранители идентифицировали еще четырех организаторов "референдума" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили еще четырех коллаборантов, занимавшихся организацией незаконного "референдума" в Луганской области. Им выдвинули подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что двое жителей Луганска, "избранные" с ноября 2018 так называемыми "депутатами Народного совета "ЛНР" ІІІ созыва", голосовали за принятие псевдозакона относительно "референдума". Уже дальше они публично призывали жителей временно оккупированной территории Луганской области к проведению и участию в незаконном "референдуме".

"Еще два жителя Луганской области в середине сентября 2022 года приняли участие в организации и проведении "референдума" на территории Луганска и города Кременная. Подозреваемые заняли должности так называемых "председателей территориальных избирательных комиссий", - заявили в прокуратуре.

Отмечается, что фигуранты проводили агитационные мероприятия, создавали "реестры" избирателей, собирали так называемые "бюллетени", подсчитывали их и оформляли "протоколы". Незаконное "мероприятие" с их участием проходило непосредственно по месту расположения территориальной избирательной комиссии и в помещении одного из местных университетов.

Всем четырём лицам выдвинуты подозрения по следующим статьям УК Украины:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110);
  • Коллаборационная деятельность (ч. 5 ст. 111-1).

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Также мы писали, что правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении "референдума" в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскВойна в Украине