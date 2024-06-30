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В Луганській області окупанти збираються передати житло силовикам і мігрантам, - ЦНС

Ілюстративне фото: російські загарбники на окупованій частині Лунагської області відбирають житло у місцевих (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово окупованій частині Луганської області представники угруповання "ЛНР" збирається "узаконити" передачу житлових приміщень з ознаками "безхазяйного майна" російським силовикам, службовцям країни-агресора, та мігрантам з Центральної Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що псевдоорган "народна рада" "ЛНРівців" цього тижня розглядала проект внесення змін до фейкового "законодавства", за яким окупаційні "адміністрації" будуть надавати в користування житло, які загарбники визнали "безгосподарними", в першу чергу службовцям відомств "силового блоку", працівникам "соціальної сфери", та громадянам, які втратили житло та стоять на обліку. 

"Окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів що наближені до лінії фронти задля використання цивільних будівель для розміщення військових", - пише ЦНС.

Так, йдеться в публікації, окупаційні "адміністрації" виділяють подібне житло і для цивільних службовців, яких завозять для роботи в окупаційних "органах" з Росії.

"А також такі квартири й будинки за низькими цінами продаються росіянам, що мають намір заселитись на ТОТ України. Кремль постійно стимулює таке переселення, оскільки бажає повністю русифікувати захоплені території", - передає Центр.

В публікації ЦНС також вказується, що окупанти збираються дозволити, попри технічні особливості приміщень та можливе відхилення від встановлених норм, заселятися до житла з перевищенням вимог по площі для однієї особи.

"Такі допуски внесені для створення можливостей заселення найменш вибагливих мешканців Росії та мігрантів з Центральної Азії", - передають в Центрі.  

Також представники окупаційної "адміністрації" вимагають переоформлювати документи на право власності відповідно до законів РФ, змушуючи власників брати паспорта країни-агресора.

"Такі вимоги окупантів змушують українських громадян ризикувати власним життям перевертаючись на ТОТ задля збереження свого майна", - зауважують в ЦНС. 

У Центрі наполегливо рекомендують громадянам України, що проживали на окупованих територіях, зберігати оригінали документів чи їх завірені копії, або ж відскановані/сфотографовані цифрові копії у хмарних сховищах (Google Drive, Proton Drive та ін.).

"Це дозволить підтвердити ваше право власності на нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки тощо", - пояснюють в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Луганської області росіяни розселяють колаборантів у квартири українців.

Додамо, що загарбники також розселяють у помешкання українців на окупованих територіях російських військових та сім'ї робочих з РФ. Зокрема, також відбирають житло і в депортованих громадян України.

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Луганськ