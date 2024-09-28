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РФ перетворює школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей, - ЦНС

Субота 28 вересня 2024 15:30
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РФ перетворює школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей, - ЦНС Фото: підлітки на окупованих територіях України (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Ворог у тимчасово окупованому Мелітополі почав впровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей "служу отечеству". Для цього активно залучаються бойовики армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, голова обласної асоціації так званих ветеранів "спеціальної військової операції" (або прямо кажучи, війни проти України) Олександр Остапенко, разом із місцевими колаборантами створює на базі місцевих шкіл спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів.

"Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити наших дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що через подібні "виховні" заходи влада РФ намагається створити нове покоління, яке буде лояльним до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси Кремля.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупаційна влада Кремля планує подвоїти кількість учнів у школах з військової підготовкою вже до кінця цього навчального року. Насамперед це відбудеться на базі Нахімовського училища у Маріуполі

Також ми писали, що Росія агітує школярів окупованого Старобільська Луганської області йти на війну проти України. За це в листівках, які розповсюджуються, обіцяють грошову винагороду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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