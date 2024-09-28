РФ перетворює школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей, - ЦНС

Ворог у тимчасово окупованому Мелітополі почав впровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей "служу отечеству". Для цього активно залучаються бойовики армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, голова обласної асоціації так званих ветеранів "спеціальної військової операції" (або прямо кажучи, війни проти України) Олександр Остапенко, разом із місцевими колаборантами створює на базі місцевих шкіл спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів. "Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити наших дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії", - йдеться у повідомленні. У ЦНС наголосили, що через подібні "виховні" заходи влада РФ намагається створити нове покоління, яке буде лояльним до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси Кремля.