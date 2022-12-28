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В Луганской области оккупанты принудительно выдают детям российское гражданство, - ОВА

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Луганская область, Среда 28 декабря 2022 08:50
В Луганской области оккупанты принудительно выдают детям российское гражданство, - ОВА Фото: детям в Луганской области принудительно предоставляют гражданство РФ (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Луганской области принудительно предоставляют детям гражданство РФ. Для этого одному из родителей нужно иметь паспорт России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, с помощью принудительной паспортизации Кремль пытается внушить недоверие к Украине и усилить собственную пропаганду.

При этом для присвоения российского гражданства ребенку родителю необходимо иметь паспорт РФ.

"Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - объясняют в ОВА.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин утвердил порядок выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Украины.

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