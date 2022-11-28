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У Луганській області окупанти після заморозків заговорили про ремонт опалення, - ОВА

Фото: окупанти з приходом морозів заговории про ремонт опалення у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти у Луганській області після перших заморозків заговорили про ремонт опалення. Водночас вони продовжують рейди серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА в Facebook.

За даними адміністрації, росіяни пообіцяли відправити так званій "ЛНР" обладнання та спробувати запустити опалення на окупованій частині Луганської області.

"Коли вони приїдуть і що будуть робити в промерзлій землі Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька - невдовзі стане відомо. Тим часом в Сєвєродонецьку почали розглядати питання організації мобільних пунктів обігріву", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують вивозити людей до нібито соціальних установ. За першу половину листопада поїхало близько 111 осіб.

Також у Старобільському районі почастішали обшуки, арешти та рейди. Місцеві жителі зазначають, що окупанти забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші, коштовності.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що з приходом морозів ЗСУ можуть повідомити "позитивні новики" з Луганського напряму.

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Луганськокупанти