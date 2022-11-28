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В Луганской области оккупанты после заморозков заговорили о ремонте отопления, - ОВА

Фото: оккупанты с приходом морозов заговоры о ремонте отопления в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты в Луганской области после первых заморозков заговорили о ремонте отопления. В то же время они продолжают рейды среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА в Facebook.

По данным администрации, россияне пообещали отправить так называемой "ЛНР" оборудование и попытаться запустить отопление на оккупированной части Луганской области.

"Когда они приедут и что будут делать в промерзшей земле Лисичанска, Рубежного, Северодонецка - вскоре станет известно. Тем временем в Северодонецке начали рассматривать вопросы организации мобильных пунктов обогрева", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты продолжают вывозить людей в якобы социальные учреждения. За первую половину ноября уехало около 111 человек.

Также в Старобельском районе участились обыски, аресты и рейды. Местные жители отмечают, что оккупанты забирают электроинструменты, генераторы, мелкую и большую технику, телефоны, деньги, драгоценности.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предполагает, что с приходом морозов ВСУ могут сообщить "положительные новики" из Луганского направления.

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