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В Луганській області окупанти лікують поранених "вагнерівців" у дитячих лікарнях

Фото: в Луганській області окупанти лікують поранених "вагнерівців" у дитячих лікарнях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія розташовує поранених солдатів, у тому ж числі "вагнерівців" у дитячих лікарнях на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників. У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганської області, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених", - пише пресслужба Генштабу.

Серед поранених солдатів є й колишні в'язні, які підписали контракт з приватною військовою компанією "Вагнер".

Також відзначають випадки, коли дітей не долікувався виписували з лікарні, щоб звільнити місце для солдатів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що мобілізовані росіяни почали масово пропадати на фронті.

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