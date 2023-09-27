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Окупанти посилюють мобілізацію у Херсонській області, - ЦНС

Херсонська область , Середа 27 вересня 2023 14:00
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Окупанти посилюють мобілізацію у Херсонській області, - ЦНС Фото: окупанти посилюють мобілізацію у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє ЦНС, у Херсонській області при отриманні чоловіками ворожих паспортів поліцейські вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік громадян України.

Водночас за словами гауляйтерів, це все лише планові заходи. Хоча у ЦНС пригадують, що раніше поплічники окупантів заявляли, що ніякого військового обліку на окупованих територіях не планується.

"Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним. Зауважимо, що раніше ворог сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові збройних сил РФ. Наразі саме вони вчиняють міжнародний злочин, коли вербують й готуються мобілізувати населення окупованих територій", - зазначають у ЦНС.

Мобілізація у РФ

Нагадаємо, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч осіб. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Нещодавно ми повідомляли, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також раніше видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому за чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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