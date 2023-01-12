У Луганській області окупанти готують провокації під "чужим прапором", - ЦНС

Російські окупанти перевдягаються у військову форму Збройних сил України і планують провокації під "чужим прапором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначає Центр, в напрямку Кремінної зафіксовано використання штурмовими загонами військ РФ українського "пікселя" - військової форми ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються ввести в оману, зокрема місцеве населення, і можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ.

"Можливі показові акти насильства серед цивільного населення", - акцентує ЦНС.

Центр наголошує, що для того, аби відрізняти "своїх", загарбники використовують червоні, білі або сині стрічки саме на ногах. ЦНС закликає зберігати пильність і звертати увагу на такі деталі.