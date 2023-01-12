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У Луганській області окупанти готують провокації під "чужим прапором", - ЦНС

Фото: Центр національного спротиву закликає бути уважними до кольору стрічок на ногах агресорів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти перевдягаються у військову форму Збройних сил України і планують провокації під "чужим прапором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає Центр, в напрямку Кремінної зафіксовано використання штурмовими загонами військ РФ українського "пікселя" - військової форми ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються ввести в оману, зокрема місцеве населення, і можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ.

"Можливі показові акти насильства серед цивільного населення", - акцентує ЦНС.

Центр наголошує, що для того, аби відрізняти "своїх", загарбники використовують червоні, білі або сині стрічки саме на ногах. ЦНС закликає зберігати пильність і звертати увагу на такі деталі.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях України водіям масово видають російські посвідчення та номери на авто.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, зокрема примусово видає російські паспорти та змушує "евакуюватися" вглиб РФ.

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