В Луганской области оккупанты готовят провокации под "чужим флагом", - ЦНС

Российские оккупанты переодеваются в военную форму Вооруженных сил Украины и планируют провокации под "чужим флагом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает Центр, в направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск РФ украинского "пикселя" - военной формы ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются ввести в заблуждение, в частности местное население, и могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.
"Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения", - акцентирует ЦНС.
Центр отмечает, что для того чтобы отличать "своих", захватчики используют красные, белые или синие ленты именно на ногах. ЦНС призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Украины водителям массово выдают российские удостоверения и номера на авто.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что враг прибегает к новым методам давления на гражданских, в частности принудительно выдает российские паспорта и заставляет "эвакуироваться" вглубь РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.