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В Луганской области оккупанты готовят провокации под "чужим флагом", - ЦНС

Фото: Центр национального сопротивления призывает быть внимательными к цвету лент на ногах агрессоров (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты переодеваются в военную форму Вооруженных сил Украины и планируют провокации под "чужим флагом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает Центр, в направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск РФ украинского "пикселя" - военной формы ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются ввести в заблуждение, в частности местное население, и могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.

"Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения", - акцентирует ЦНС.

Центр отмечает, что для того чтобы отличать "своих", захватчики используют красные, белые или синие ленты именно на ногах. ЦНС призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Украины водителям массово выдают российские удостоверения и номера на авто.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что враг прибегает к новым методам давления на гражданских, в частности принудительно выдает российские паспорта и заставляет "эвакуироваться" вглубь РФ.

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