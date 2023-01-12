В Луганской области оккупанты готовят провокации под "чужим флагом", - ЦНС

Российские оккупанты переодеваются в военную форму Вооруженных сил Украины и планируют провокации под "чужим флагом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечает Центр, в направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск РФ украинского "пикселя" - военной формы ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются ввести в заблуждение, в частности местное население, и могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.

"Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения", - акцентирует ЦНС.

Центр отмечает, что для того чтобы отличать "своих", захватчики используют красные, белые или синие ленты именно на ногах. ЦНС призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали.