У Луганській області - надзвичайна ситуація: що загрожує людям, крім ворога

У місті Сіверськодонецьк у Луганській області оголосили режим надзвичайної ситуації. Навколо нього виникла масштабна ландшафтна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка у Telegram.
Згідно з інформацією Харченка, режим надзвичайної ситуації оголосили у Сіверськодонецьку через те, що навколо міста виникла масштабна ландшафтна пожежа.
Уточнюється, що полум'ям охоплено понад 350 га.
Зазначається, що існує також ймовірність перекидання полум'я на навколишні населені пункти:
"Через неспроможність організувати превентивні заходи для попередження лісових пожеж, загарбники стикнулися із НС із перших теплих днів року", - уточнив очільник ОДА.
Харченко повідомив також про загальну ситуацію в Луганській області станом на ранок понеділка, 21 квітня.
За його словами, ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони України:
"Зокрема, біля Надії, Греківки та в Білогорівці", - уточнив посадовець.
Зазначається, що 131 БпЛА противника виконував бойові завдання на українській ділянці фронту. При цьому артилерійську підтримку загарбники мали шість разів.
Голова Луганської ОДА розповів також, що "на належному рівні", на жаль, відбувається організація пропагандистських заходів ворога.
"Особливо - серед молоді", - уточнив він.
Так, в одній зі шкіл Кадіївки, названій на честь бойовика Болотова, "днями відкрили лазерний тир".
"В окупаційній адміністрації упевнені, що нове обладнання "дозволить дітям набути відповідних навичок, які знадобляться в житті", - підсумував Харченко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Луганській області РФ розміщує війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.
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