У Луганській області - надзвичайна ситуація: що загрожує людям, крім ворога

Яким населеним пунктам загрожує вогонь

Згідно з інформацією Харченка, режим надзвичайної ситуації оголосили у Сіверськодонецьку через те, що навколо міста виникла масштабна ландшафтна пожежа.

Уточнюється, що полум'ям охоплено понад 350 га.

Зазначається, що існує також ймовірність перекидання полум'я на навколишні населені пункти:

Борівське;

Осколонівка;

Боброве.

"Через неспроможність організувати превентивні заходи для попередження лісових пожеж, загарбники стикнулися із НС із перших теплих днів року", - уточнив очільник ОДА.

Що відомо про ситуацію в Луганській області

Харченко повідомив також про загальну ситуацію в Луганській області станом на ранок понеділка, 21 квітня.

За його словами, ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони України:

і на Лиманській ділянці фронту;

і на Сіверській ділянці.

"Зокрема, біля Надії, Греківки та в Білогорівці", - уточнив посадовець.

Зазначається, що 131 БпЛА противника виконував бойові завдання на українській ділянці фронту. При цьому артилерійську підтримку загарбники мали шість разів.

Пропагандистські заходи в області під час війни

Голова Луганської ОДА розповів також, що "на належному рівні", на жаль, відбувається організація пропагандистських заходів ворога.

"Особливо - серед молоді", - уточнив він.

Так, в одній зі шкіл Кадіївки, названій на честь бойовика Болотова, "днями відкрили лазерний тир".

"В окупаційній адміністрації упевнені, що нове обладнання "дозволить дітям набути відповідних навичок, які знадобляться в житті", - підсумував Харченко.

Публікація Харченка (скриншот: t.me/luhanskaVTSA)