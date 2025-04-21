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В Луганской области - чрезвычайная ситуация: что угрожает людям, кроме врага

В Северодонецке объявили режим ЧС из-за ландшафтного пожара (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В городе Северодонецк в Луганской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Вокруг него возник масштабный ландшафтный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Луганской областной государственной администрации Алексея Харченко в Telegram.

Каким населенным пунктам угрожает огонь

Согласно информации Харченко, режим чрезвычайной ситуации объявили в Северодонецке из-за того, что вокруг города возник масштабный ландшафтный пожар.

Уточняется, что пламенем охвачено более 350 га.

Отмечается, что существует также вероятность переброски пламени на окружающие населенные пункты:

  • Боровское;
  • Осколоновка;
  • Боброво.

"Из-за неспособности организовать превентивные меры для предупреждения лесных пожаров, захватчики столкнулись с ЧС с первых теплых дней года", - уточнил глава ОГА.

Что известно о ситуации в Луганской области

Харченко сообщил также об общей ситуации в Луганской области по состоянию на утро понедельника, 21 апреля.

По его словам, враг пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины:

  • и на Лиманском участке фронта;
  • и на Северском участке.

"В частности, возле Надежды, Грековки и в Белогоровке", - уточнил чиновник.

Отмечается, что 131 БпЛА противника выполнял боевые задачи на украинском участке фронта. При этом артиллерийскую поддержку захватчики имели шесть раз.

Пропагандистские мероприятия в области во время войны

Председатель Луганской ОГА рассказал также, что "на должном уровне", к сожалению, происходит организация пропагандистских мероприятий врага.

"Особенно - среди молодежи", - уточнил он.

Так, в одной из школ Кадиевки, названной в честь боевика Болотова, "на днях открыли лазерный тир".

"В оккупационной администрации уверены, что новое оборудование "позволит детям приобрести соответствующие навыки, которые пригодятся в жизни", - подытожил Харченко.

Публикация Харченко (скриншот: t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Луганской области РФ размещает войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми.

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