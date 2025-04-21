В Луганской области - чрезвычайная ситуация: что угрожает людям, кроме врага

Каким населенным пунктам угрожает огонь

Согласно информации Харченко, режим чрезвычайной ситуации объявили в Северодонецке из-за того, что вокруг города возник масштабный ландшафтный пожар.

Уточняется, что пламенем охвачено более 350 га.

Отмечается, что существует также вероятность переброски пламени на окружающие населенные пункты:

Боровское;

Осколоновка;

Боброво.

"Из-за неспособности организовать превентивные меры для предупреждения лесных пожаров, захватчики столкнулись с ЧС с первых теплых дней года", - уточнил глава ОГА.

Что известно о ситуации в Луганской области

Харченко сообщил также об общей ситуации в Луганской области по состоянию на утро понедельника, 21 апреля.

По его словам, враг пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины:

и на Лиманском участке фронта;

и на Северском участке.

"В частности, возле Надежды, Грековки и в Белогоровке", - уточнил чиновник.

Отмечается, что 131 БпЛА противника выполнял боевые задачи на украинском участке фронта. При этом артиллерийскую поддержку захватчики имели шесть раз.

Пропагандистские мероприятия в области во время войны

Председатель Луганской ОГА рассказал также, что "на должном уровне", к сожалению, происходит организация пропагандистских мероприятий врага.

"Особенно - среди молодежи", - уточнил он.

Так, в одной из школ Кадиевки, названной в честь боевика Болотова, "на днях открыли лазерный тир".

"В оккупационной администрации уверены, что новое оборудование "позволит детям приобрести соответствующие навыки, которые пригодятся в жизни", - подытожил Харченко.

Публикация Харченко (скриншот: t.me/luhanskaVTSA)