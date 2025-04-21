В Луганской области - чрезвычайная ситуация: что угрожает людям, кроме врага

В городе Северодонецк в Луганской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Вокруг него возник масштабный ландшафтный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Луганской областной государственной администрации Алексея Харченко в Telegram.
Согласно информации Харченко, режим чрезвычайной ситуации объявили в Северодонецке из-за того, что вокруг города возник масштабный ландшафтный пожар.
Уточняется, что пламенем охвачено более 350 га.
Отмечается, что существует также вероятность переброски пламени на окружающие населенные пункты:
"Из-за неспособности организовать превентивные меры для предупреждения лесных пожаров, захватчики столкнулись с ЧС с первых теплых дней года", - уточнил глава ОГА.
Харченко сообщил также об общей ситуации в Луганской области по состоянию на утро понедельника, 21 апреля.
По его словам, враг пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины:
"В частности, возле Надежды, Грековки и в Белогоровке", - уточнил чиновник.
Отмечается, что 131 БпЛА противника выполнял боевые задачи на украинском участке фронта. При этом артиллерийскую поддержку захватчики имели шесть раз.
Председатель Луганской ОГА рассказал также, что "на должном уровне", к сожалению, происходит организация пропагандистских мероприятий врага.
"Особенно - среди молодежи", - уточнил он.
Так, в одной из школ Кадиевки, названной в честь боевика Болотова, "на днях открыли лазерный тир".
"В оккупационной администрации уверены, что новое оборудование "позволит детям приобрести соответствующие навыки, которые пригодятся в жизни", - подытожил Харченко.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Луганской области РФ размещает войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми.
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