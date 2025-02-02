Зима і шкода для авто: три способи захисту

Зима мине, а нанесені нею відмітини залишаться на найдорожчій частині машини – кузові. До вашої уваги рецепти захисту, які стануть в нагоді не тільки взимку, а й будь-якої пори року – наприклад, під час виїздів на природу або при тривалих поїздках заміськими трасами.

Зимова пора – справжнє випробування для лаку та фарби автомобіля: волога проникає в найдрібніші тріщини і, замерзаючи вночі навіть за невеликого морозу, льодом поступово руйнує покриття. На відкритому металі рано чи пізно починається корозія, тим більше, якщо на нього потрапляє сіль, якою посипають дороги проти ожеледі. Тому дуже корисно, щоб на зиму кузов був захищений одним з перевірених способів. Нижче ми пропонуємо три варіанти, які відрізняються не тільки за ефективністю, а й за доступністю з точки зору автомобіліста.

Захисна плівка

Обклеювання автомобіля плівкою, будь то повне чи часткове, спосіб найбільш ефективний і "довгограючий" (не менше трьох – п'яти років). Але він же один з найдорожчих і найменш прийнятний з точки зору естетики – адже навіть найбільш якісну плівку можна помітити, якщо роздивлятись машину впритул. Проте, найголовніше те, що плівка дійсно захищає від подряпин (так, буквально від подряпин!) найбільш вразливі зони – як то бампери, низ та краї дверей, капот, пороги тощо.

Існує два типи плівок – вінілові та поліуретанові. Перші є дешевшими, але тонкими (близько 0,08 мм), тому надають скоріше символічний захист. Поліуретанові товстіші (0,20 – 0,36 мм) і завдяки своїй еластичності краще прилягають до вигнутих поверхонь, але вони значно дорожчі. У першу чергу серед поліуретанових зустрічаються плівки у широкій кольоровій гамі, що спрощує підбір під колір автомобіля. Хоча слід визнати, що більшість автомобілістів обирає прозорі плівки як найменш помітні.

Нанесення захисної поліролі

Максимально доступний спосіб захистити зовнішню поверхню кузова від зимових негараздів – покриття так званим твердим воском. Цю процедуру можна повести власними силами, проте тримається таких захист не більше двох-трьох місяців, в залежності від кількості мийок. І захищає віск не від подряпин, а тільки від проникнення вологи та солі в мікротріщини лакофарбового покриття, консервуючи їх. Це запобігає виникненню корозії і необхідності перефарбування. Майте також на увазі, що воскові засоби цього типу часто містять абразив, який додає поверхні блиску, але разом з тим зменшують товщину шару фарби чи лаку. Також не плутайте тверді воски з так званим гарячим воском, який використовується для обливання автомобіля на автомийці.

Керамічне покриття (кераміка, нанокераміка)

Це так би мовити проміжний спосіб між плівкою і восковою поліроллю. Кераміка тримається на кузові доволі довго, від року до двох-трьох. Така невидима плівка досить міцна і часто забезпечує захист від легких подряпин, слідів від бомбардування піском з сіллю, кригою та відсівом з дороги, від пошкоджень грубою травою.

Якщо відкинути рекламні міркування, треба визнати, що кераміка для кузова фактично є одним із видів захисної поліролі. Проте, у порівнянні з восковою поліроллю, кераміка обіцяє більш надійний захист. Це полімерний препарат, який наноситься на кузов у рідкому вигляді. Після полімеризації рідкий засіб перетворюється на плівку товщиною близько 2-3 мікрон. За бажання кераміку, як і віск, можна нанести власними силами, але треба мати більш-менш тепле приміщення і не менше дня вільного часу.

Коротко

Вибір типу додаткового зимового захисту для авто залежить від фінансових можливостей власника і від ступені загроз, які готує зима для конкретної машини. Якщо вона не експлуатується інтенсивно на швидкісних заміських трасах, на солоних вулицях великого міста та на путівцях з жорсткою травою та гілками обабіч, можливо, на плівку чи на кераміку витрачатись не варто. Але воскову поліроль можна порадити кожному – бо вона уберігає кузов від тих пошкоджень, які узимку отримують всі без винятку авто.