В Луганской области медики работают круглосуточно из-за большого количества раненых россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях Луганской области врачей заставляют работать в несколько смен. Причиной тому большое количество раненых среди личного состава россиян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство заведений региона уже переведены в формат работы военных госпиталей. Лечение предоставляется в первую очередь для российских военных и работников, отправленных на оккупированную территорию Украины из России.

"Для того чтобы больницы продолжали функционировать и лечить военных, оккупанты продолжают привлекать медицинские бригады с территории РФ, поскольку местным они не доверяют", - добавили в ЦНС.

Вместе с тем, обостряется гуманитарный кризис на захваченных территориях, ведь в регионах не хватает медикаментов для гражданских.