В Луганской области коллаборанты обсуждают эвакуацию и вывоз документов

В Луганской области коллаборанты начали обсуждать с местными оккупационными "властями" эвакуацию и вывоз оборудования, а также документов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Северодонецой РВА Романа Власенко в эфире телемарафона.

"По состоянию на 7 мая в Луганской области коллаборанты на местах согласовывают с руководством так называемой ЛНР варианты возможной эвакуации и обсуждают способы вывоза оборудования и документов", - сообщил Власенко.

Как отметил глава Северодонецкого РВА, информацию поступает из:

Рубежного;

Лисичанска;

Северодонецка;

Сватового.

Речь идет, прежде всего, об эвакуации представителей оккупационной "власти".

Также Власенко отметил, что враг продолжает давить на горожан по поводу принудительной "паспортизации". Гражданских ограничивают в передвижении, получении социальных выплат и трудоустройстве.