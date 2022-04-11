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В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации мужчин, - Генштаб

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 47-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, оккупанты объявили мобилизацию в Луганске для пополнения потерь подразделений своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет.

Военнослужащие РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Сообщается, что враг не отказывается от планов по полному захвату территории Донецкой и Луганской областей. Однако ВСУ делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили полевой состав боеприпасов оккупантов в Луганской области.

Напомним, война РФ против Украины длится 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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