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У Луганську окупанти оголосили чергову хвилю мобілізації чоловіків, - Генштаб

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 47-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, окупанти оголосили мобілізацію у Луганську задля поповнення втрат підрозділів своїх військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років.

Військовослужбовці РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Повідомляється, що ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей. Однак, ЗСУ роблять усе можливе, аби цього не сталося.

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 47-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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