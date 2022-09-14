В Луганске мобилизированные устроили бунт против отправки на фронт в так называемую "ДНР" (видео)

Во временно оккупированном Луганске устроили бунт против отправки мужчин, которых ВСУ выбили из Харьковской области, в так называемую "ДНР", чтобы воевать уже на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В Луганск вернулись мобилизованные, выбитые из Харьковской области. Вместо отпуска их хотели перебросить на фронт в так называемую "ДНР". Мамкиных героев своей грудью прикрыли женщины, заявив, что никуда они не уйдут", - говорится в сообщении. В СтратКоме добавляют, что "сами мобилизованные тоже ехать помогать "братскому народу", чтобы вернуться в следующий раз в пакетах, не хотят".