В оккупированной Луганской области мобилизуют мужчин старше 60 лет, - ОВА

На оккупированной части Луганской области в подконтрольные россиянам "администрации" продолжают проводить так называемую "мобилизацию" и отправлять на фронт почти всех мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Также глава области сообщил, что оккупанты набирают в свои ряды мужчин с хроническими болезнями. По его словам, варианты выезда с оккупированной территории еще остаются.

"Во время принудительной "мобилизации" в Луганской области забирают даже мужчин 60+", - заявил Гайдай.

Напомним, что боевик из так называемой "ЛНР" рассказывал о побеге из Балаклеи (Харьковской области) в Луганск. Оккупанты боятся контрнаступления украинских бойцов.

Также Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия в Луганской области. Украинским воинам удалось частично продвинуться и закрепиться на новых позициях.

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