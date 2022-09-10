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В оккупированной Луганской области мобилизуют мужчин старше 60 лет, - ОВА

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 15:40
В оккупированной Луганской области мобилизуют мужчин старше 60 лет, - ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной части Луганской области в подконтрольные россиянам "администрации" продолжают проводить так называемую "мобилизацию" и отправлять на фронт почти всех мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Во время принудительной "мобилизации" в Луганской области забирают даже мужчин 60+", - заявил Гайдай.

Также глава области сообщил, что оккупанты набирают в свои ряды мужчин с хроническими болезнями. По его словам, варианты выезда с оккупированной территории еще остаются.

Напомним, что боевик из так называемой "ЛНР" рассказывал о побеге из Балаклеи (Харьковской области) в Луганск. Оккупанты боятся контрнаступления украинских бойцов.

Также Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия в Луганской области. Украинским воинам удалось частично продвинуться и закрепиться на новых позициях.

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