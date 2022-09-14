В Луганську мобілізовані влаштували бунт проти відправки на фронт у так звану "ДНР" (відео)

У тимчасово окупованому Луганську влаштували бунт проти відправки чоловіків, яких ЗСУ вибили з Харківської області, у так звану "ДНР", щоб воювати вже на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"До Луганська повернулися мобілізовані, вибиті з Харківської області. Замість відпустки їх хотіли перекинути на фронт в так звану "ДНР". Мамкених героїв своїми грудьми прикрили жінки, заявивши, що нікуди вони не підуть", - йдеться в повідомленні.
У СтратКомі додають, що "самі мобілізовані теж їхати допомагати "братському народу" щоб повернутися наступного разу в пакетах, не хочуть".
Як повідомлялося, чергова ротація російських військових складається з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки, оскільки вони більш адаптовані до холодної та морозної погоди.
До того ж на окупованій частині Луганської області підконтрольні росіянам "адміністрації" продовжують проводити так звану "мобілізацію" та відправляти на фронт майже всіх, навіть чоловіків 60+.
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