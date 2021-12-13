Луганская ТЭС осталась в заложниках у России из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения, - Волынец

Кабмин с 2014 года так и не построил железнодорожный путь 40 км в город Счастье (Луганская область), из-за чего местная ТЭС остается полностью зависимой от поставок угля из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Независимого профсоюза горняков, народного депутата Михаила Волынца.

"Местные жители оказались в заложниках - в зависимости от поставок угля антрацитовых марок из России. А все из-за того, что правительство не построило участок железнодорожного полотна в местную ТЭС с украинской стороны. В "Большую стройку", как в бездну, идут миллиарды гривен плательщиков налогов, но нет денег на обеспечение 40 км жизненно важного пути для целого региона", - заявил лидер профсоюза.

Он добавил, что критическая ситуация в регионе возникла в первую очередь по вине правительства.

"Теперь власти должны обеспечить энергетиков газом по доступным ценам. Потому что тепло должно стоить для всех украинцев одинаково", - отметил нардеп.