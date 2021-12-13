UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Луганская ТЭС осталась в заложниках у России из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения, - Волынец

Автор: Наталия Гурковская

Кабмин с 2014 года так и не построил железнодорожный путь 40 км в город Счастье (Луганская область), из-за чего местная ТЭС остается полностью зависимой от поставок угля из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Независимого профсоюза горняков, народного депутата Михаила Волынца.

"Местные жители оказались в заложниках - в зависимости от поставок угля антрацитовых марок из России. А все из-за того, что правительство не построило участок железнодорожного полотна в местную ТЭС с украинской стороны. В "Большую стройку", как в бездну, идут миллиарды гривен плательщиков налогов, но нет денег на обеспечение 40 км жизненно важного пути для целого региона", - заявил лидер профсоюза.

Он добавил, что критическая ситуация в регионе возникла в первую очередь по вине правительства.

"Теперь власти должны обеспечить энергетиков газом по доступным ценам. Потому что тепло должно стоить для всех украинцев одинаково", - отметил нардеп.

Как сообщалось, ранее народный депутат Сергей Шахов заявлял, что в связи с введенной Россией транспортной блокадой и остановкой поставок угля на Луганскую ТЭС регион оказался на грани техногенной катастрофы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС