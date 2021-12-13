Луганська ТЕС залишилася в заручниках у Росії через відсутність прямого залізничного сполучення, - Волинець

Уряд з 2014 року так і не побудував залізничну колію 40 км до міста Щастя (Луганська область), через що місцева ТЕС залишається повністю залежною від поставок вугілля з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву лідера Незалежної профспілки гірників, народного депутата Михайла Волинця.

"Місцеві жителі опинились у заручниках - у залежності від постачання вугілля антрацитових марок з Росії. А все через те, що уряд не побудував ділянку залізничного полотна до місцевої ТЕС з українського боку. У "Велике будівництво", як в прірву, йдуть мільярди гривень платників податків, але немає грошей на забезпечення 40 км життєво важливого шляху для цілого регіону", - заявив лідер профспілки.

Він заявив, що критична ситуація в регіоні виникла в першу чергу з вини уряду.

"Тепер влада має забезпечити енергетиків газом за доступними цінами. Бо тепло має коштувати для всіх українців однаково", - зазначив нардеп.