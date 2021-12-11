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Луганская область на пороге катастрофы из-за блокирования Россией поставок угля, - нардеп

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Луганск, Суббота 11 декабря 2021 15:40
Луганская область на пороге катастрофы из-за блокирования Россией поставок угля, - нардеп Фото: Луганская ТЭС (reform.energy)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с введенной Россией транспортной блокады и остановки поставок угля на Луганскую ТЭС регион оказался на грани техногенной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Сергея Шахова.

"Мы трубили об этом еще с лета, мы говорили о том, что к ТЭС нет железной дороги. Данная ситуация, которая сейчас сложилась на Луганщине - это фактически техногенная и социальная катастрофа. На ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит", - сказал он в эфире телеканала "Украина24".

Шахов подчеркнул, что власть за 7 лет так и не построила прямую-ж/д-ветку к городу Счастье, оставив регион в зависимости от России.

Также Кабмин не обеспечил станцию газом, поставив под угрозу 12 тыс. человек, а также 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.

Как сообщалось, для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации в регионе Луганская ОГА обратилась к министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой способствовать снятию блокады на поставку угля на Луганскую ТЭС.

Как отмечалось, в качестве временной альтернативы станция также может использовать природный газ, но для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".

Также жители Луганщины обратились к президенту, премьеру и губернатору с просьбой решить ситуацию с блокированием Россией поставок угля на Луганскую ТЭС.

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