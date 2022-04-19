Луганская область почти без света. Оккупанты повредили высоковольтную линию

"Ситуация критическая - свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - написал Гайдай.

Он отметил, что от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области.

"Основная причина остановки этих ГРС - повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий", - пояснил Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской области сообщил, что ситуация в области обостряется. По его словам, враг несет потери.

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