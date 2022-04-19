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Луганська область майже без світла. Окупанти пошкодили високовольтну лінію

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Луганська область залишилася майже без світла. Російські окупанти пошкодили високовольтну лінію, що призвело до знеструмлення 215 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ситуація критична - світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", - написав Гайдай.

Він зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.

"Основна причина зупинки цих ГРС - пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії", - пояснив Гайдай.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА повідомив, що ситуація в області загострюється. За його словами, ворог зазнає втрат.

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