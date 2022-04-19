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Гайдай о ситуации в Луганской области: обострение уже началось, у врага десятки потерь

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Луганская область, Вторник 19 апреля 2022 08:59
Гайдай о ситуации в Луганской области: обострение уже началось, у врага десятки потерь Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в регионе обостряется. Он заявил, что украинские военные держат оборону, а враг несет потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая во время телемарафона.

"Обострение уже началось, тяжелая ситуация, но наши защитники держат линию обороны. Отбили наступление в Рубежном, Попасной. У врага десятки потерь у врага, наши бойцы подбили беспилотник "Орлан-10", тяжелую технику", - отметил Гайдай.

По его словам, количество атак и их интенсивность значительно возросла, однако оккупанты не имеют успеха.

Напомним, в Генштабе сообщили, что враг активизировал наступление восточном и южном направлениях.

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