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Луганская область почти без света. Оккупанты повредили высоковольтную линию

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Луганская область, Вторник 19 апреля 2022 10:37
Луганская область почти без света. Оккупанты повредили высоковольтную линию Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Луганская область осталась почти без света. Российские оккупанты повредили высоковольтную линию, что привело к обесточиванию 215 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Ситуация критическая - свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - написал Гайдай.

Он отметил, что от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области.

"Основная причина остановки этих ГРС - повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий", - пояснил Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской области сообщил, что ситуация в области обостряется. По его словам, враг несет потери.

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