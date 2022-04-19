Луганська область майже без світла. Окупанти пошкодили високовольтну лінію
Луганська область залишилася майже без світла. Російські окупанти пошкодили високовольтну лінію, що призвело до знеструмлення 215 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Ситуація критична - світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", - написав Гайдай.
Він зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.
"Основна причина зупинки цих ГРС - пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії", - пояснив Гайдай.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА повідомив, що ситуація в області загострюється. За його словами, ворог зазнає втрат.
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