Загрязненные взрывом в РФ воздушные массы продержатся над Украиной до 16 августа

Загрязненные массы, вызванные в результате аварии в Российской Федерации, продержатся над Украиной до 16 августа. Об этом говорится в Facebook Луганской ОГА, сообщает РБК-Украина.

По сообщениям Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, 8 августа в РФ во время военных испытаний вблизи Архангельска произошел взрыв, в результате которого кратковременно повысился радиационный фон.

Согласно исследованиям гидрометеорологов 12 и 13 августа радиационный фон над территорией Украины имел среднестатистические показатели и колебался в районе 11 мкР/ч, при безопасной норме в 23 мкР/ч.

Ожидается, что загрязненные атмосферные массы будут находиться над Украиной до 16 августа. Однако, опасности для жизни граждан, их имущества или окружающей среды не наблюдается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что взрыв на полигоне в Архангельске мог быть связан с испытаниями крылатой ракеты Skyfall. Предполагается, что благодаря небольшим ядерным реакторам она способна достичь любой части мира.

Также сообщалось, что при аварии погибло пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По словам главы Росатома авария случилась при испытании "нового специзделия".